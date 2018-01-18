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Gaziantep'te hava çok kötü meteorolojiden alarm geldi

Gaziantep'te hava çok kötü meteorolojiden alarm geldi

GAZİANTEP için meteorolojiden gelen hava durumu alarmında çok kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Meteoroloji 18 Ocak 2018 perşembe günü için toplam 16 alarm geçti. Gaziantep'te bu illerin arasında. Gaziantep'te sel baskınlarına sebep olabilecek yoğunlukta kuvvetli yağış beklendiğinden vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 10:45 - Güncelleme: 18-01-2018 10:45

Meteorolojiden arka arkaya 16 alarm geldi ve Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Muş, Bingöl, Elazığ, Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş illeri uyarıldı. 7 ilde kuvvetli kar yağışı beklenirken diğer illerde çok kuvvetli yağmur görülecek. Şiddetli yağış beklenen iller Urfa, Malatya, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Osmaniye, Maraş olarak duyuruldu.

GAZİANTEP HAVA DURUMU : Bugün kuvvetli yağış beklenen 9 ilden biri de Gaziantep oldu.Meteorolojinin Gaziantep hava durumu alarmı şu şekilde geçti: 'Bugün Gaziantep çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Cuma sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (50-80 Kg/m2), olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gaziantep hava durumu tahminini alarmla duyuran meteoroloji 5 günlük raporu da yayınladı. İşte Gaziantep hava durumu tahmini;

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