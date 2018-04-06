Gaziantep'te FETÖ'ye ankesör operasyonu

GAZİANTEP'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklandı, 14'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün "mahrem abileri" tarafından "ankesörlü telefon çağrısı" yoluyla örgütlendikleri belirlenenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 zanlıdan 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında örgütün çözülmesi ve üst yapılanmasına dair önemli bilgiler verdikleri tespit edilen 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.