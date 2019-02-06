Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilen Fatma Şahin, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı'nda önümüzdeki dönemde yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Fatma Şahin'in, bir otelde düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'in taş üstüne taş koyanların, "ben ne olacağım" değil, "şehrim ne olacak, memleketim, ülkem ne olacak" diyenlerin şehri olduğunu anlatan Gül, 31 Mart'ta "Gaziantep'i nasıl daha fazla büyütür, nasıl daha fazla yükseltiriz"in yollarını, cevaplarını hep birlikte arayacaklarını kaydetti.

Türkiye teğet geçti

Dünya'nın ekonomik krizlerle boğuştuğunu ve Türkiye'nin bu ekonomik krizleri teğet geçtiğini belirten Gül, "Türkiye'nin bu gücünün en büyük sihirli formülü istikrardı. Bu istikrar sayesinde büyüdü, gelişti." dedi.