Gaziantep'te bulunan Rus füzesi enkazı taşındı!

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki ormanlık arazide vatandaşlar tarafından bulunan ve 3 gün önce Ankara 4. Ana Jet Üs Komutanlığından 6 kişilik teknik ekip tarafından incelenen enkaz, kepçe yardımıyla taşındı.