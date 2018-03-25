Gaziantepli Doktor Baklava Müzesi kurdu

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Oğuzhan Saygılı, yıllar önce Almanya'da gördüğü Çikolata Müzesi'ni gastronomi şehri Gaziantep'e uyarlayarak "Baklava Müzesi" kurdu. Ziyaretçiler, tarihi Millet Hanı içerisinde yer alan ve yaklaşık 2 ay önce müze statüsü kazanan atölyede, haftanın 6 günü baklava yapımının aşamalarını izleyerek, üretilen tatlıları tadabiliyor. Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da gördüğü "Çikolata Müzesi"nden çok etkilendiğini, Gaziantep'in turizmine katkı sağlamak amacıyla kendisinin de "Baklava Müzesi"ni kurduğunu söyledi.

Gaziantep'in gastronomi alanında kendini kanıtladığının altını çizen Saygılı, "Bu kent gastronomi de çok iyi yerlerde. Tatlı denilince de baklava akla geliyor. Göz doktoruyum. İhtisasımı Almanya'da yaptım. Orada Çikolata Müzesi'ni gördükten sonra Gaziantep'te de Baklava Müzesi kurulabilir mi dedim. Döndükten sonra fikrimi uygulamaya karar verdim." dedi.

Tarihi bir yer olmasına karar verdikten sonra prosedürleri yerine getirmeye çalıştım. Hazırlık aşaması 3 yıl sürdü. Uzun emekler sonucu 2 ay önce müze statüsünü aldık. Gaziantep'e ait olan bu el sanatının, geleneksel usulle yaşatılması gerekiyor. Hamur makinesi kullanmadan, tamamen elle hamur açan usta sayısı azalıyor. Mevcut ustamızı da bulmak kolay olmadı. Burada baklavanın yapımının her aşaması gösteriliyor. Bu sanatın yaşatılması gerekiyor. Belki zamanla buradan ustalar da çıkabilir."