Gaziantep ve Şanlıurfa'da göz gözü görmüyor!

Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu etkili oldu. Gaziantep'te toz bulutu nedeniyle hava yolu taşımacılığında da aksamalar oldu. Şanlıurfa'da üç gündür etkili olan toz bulutunun yarın da etkisini sürdüreceği belirtildi. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş, önemli bir uyarıda bulunarak 'Yaşlılar, hamileler ve çocuklar dışarı çıkmamalı, dış ortamda maske kullanmalıdırlar. Özellikle astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalıdır.' dedi.

Gaziantep'te toz bulutu havanın ağarmasıyla birlikte etkisini artırdı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı. Suriye'den geldiği belirtilen toz taşınımının hava yolu taşımacılığında da aksamalara yol açtığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, üç gündür etkisini sürdürüyor. Toz bulutu güneyden esen rüzgarla, kent merkezinin yanı sıra başta Siverek, Akçakale, Ceylanpınar ile Viranşehir olmak üzere birçok ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman etkisini artıran toz bulutu, görüş mesafesinin düşmesine de neden oldu. Toz zerrecikleri araçların üzerini de kapladı. Meteoroloji yetkilileri, olumsuz hava koşullarının yarın da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Taş Suriye üzerinden gelen toz bulutu için önemli uyarılarda bulundu. Dr. Taş, "Yaşlılar, hamileler ve çocuklar dışarı çıkmamalı, dış ortamda maske kullanmalıdırlar. Özellikle astım, KOAH hastaları ilaçlarını düzenli kullanmalıdır." dedi.