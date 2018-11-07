Gaziantep Valisi sıraya girip yemeğini aldı

Son kararname ile Sivas'tan Gaziantep'e atanan ve dün göreve başlayan Vali Davut Gül, kentte temaslarını sürdürüyor. Makamında da tebrikleri kabul eden Vali Gül, öğle vakti valilik yemekhanesini ziyaret etti.

Buradaki valilik personeli ile tokalaşan Vali Gül, daha sonra personellerle birlikte sıraya girerek yemeğini aldı. Kendisine yer verenlere teşekkür eden ve sıra bekleyen Vali Gül, aldığı yemeğini de valilik personelleri ile birlikte yedi.

Vali Gül, öğle vakti valilik personellerini şaşırtan bu davranışını ise sosyal medya hesabından; "Mesai arkadaşlarımızın yemekhanesini ziyaret ettik, Gaziantep’te vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunacağız" notuyla paylaştı.

SİVAS'A VEDA TÖRENİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nın son kararnamesi ile Gaziantep Valiliği'ne atanan Vali Davut Gül için önceki gün düzenlenen veda töreninde duygu dolu anlar yaşanmıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Konuşmanın ardından Vali Gül ve eşi Gülden Gül kendilerini uğurlamaya gelenlerle tek tek tokalaştı. Vali eşi Gülden Gül bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra Vali Gül eşiyle birlikte araca binerek alkışlarla Sivas'tan ayrılarak karayolu ile Gaziantep'e hareket etti.