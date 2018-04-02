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Gaziantep Büyükşehir'in şenliğine binlerce kişi katıldı

Gaziantep Büyükşehir'in şenliğine binlerce kişi katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Bahar Şenliği, Botanik Bahçesi’nde gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı şenlik, yaklaşık 30 bin kişinin coşkusuna sahne oldu.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 15:33 - Güncelleme: 02-04-2018 15:33

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bahar şenlikleri başladı. Bir ay boyunca her pazar günü halka açık olacak şenlikte, çeşitli etkinliklerle baharın gelişi kutlanacak.

ŞAHİN: BAHAR YENİ BİR HEYECANDIR
Şenliğe katılan vatandaşlara seslenen Başkan Şahin, “Bahar bizim için kalbimizde yeni bir heyecandır, aşktır, sevdadır, doğaya olan sevgimizdir, havaya, suya, toprağa olan yüce mevlanın insanlar için yarattığı çevreyi koruma bilincidir. Gaziantep’i cennete çevirme muradımızdır. Cennet demek, su demek, yeşil demek, temizlik demek, çiçek demek, kardeşlik demek, barış demek, sevgi demek, muhabbet demek, huzur demek. Her şehrin bir ruhu vardır. Şehir insanın insan da şehrin aynasıdır. Yahya Kemal, ‘Eğer bir şehirde iklim, insan ve imar arasında uyum varsa o şehirde mutluluk vardır’ diyor. Bizim amacımız sağlıklı, huzurlu, mutlu, sevgi tohumu ektiğimiz bunu sevgi ormanına dönüştürdüğümüz bir Gaziantep inşa etmektir. Ağaç sevgisi, insan sevgisi, doğa sevgisi çocukken başlıyor. Doğayı, çevreyi, toprağı, suyu, sevgiyi aşılamak için bu tür şenlikler düzenliyoruz.GAZİANTEP EN ÇOK AĞAÇLANDIRMA YAPAN ŞEHİR
Gençler bizim heyecanımız, hayallerimiz, hedeflerimiz ve geleceğimizdir. Birbirine sevgiyle bağlanmış dünya vatandaşı olmuş gençler istiyoruz. O yüzden çocuklarımızı sağlam temeller üzerinde yetiştirmek gençlerimiz geleceğe hazırlamak bizim en büyük görevimizdir. Her şeyin başı beşeri sermaye ve insandır, 2 milyon Gaziantepliyi çok seviyoruz. İnsanı sevmek demek, doğayı sevmek demektir, doğaya aşkımızı ilan ediyoruz. Biz en iyi olacağız dedik ve 4 yıl önce yola çıktık. Gaziantep’te bir sahre kültürü vardır. Antepli hafta içi yoğun bir şekilde çalışır, hafta sonu ailesiyle yağlı köftesini  ve kebabını yaptığı sahre kültürü, aile birliği ve milletin bütünlüğü için çok önemli bir görev görüyor. Bu mekanları arttırmak için arkadaşlarımızla çok yoğun çalıştık. Her yıl bir milyon metrekare alanı ağaçlandırdık. En çok ağaçlandırma yapan, en çok yeşili koruyan şehir Gaziantep gerçeğini uluslararası kuruluşlar söylüyor. Metrekareye düşen yeşil alanı artıracağız. Bu şehri cennet yapmakta, cehennem yapmakta insanın elinde. Bizim tercihimiz sizi cennette gazi şehirde yaşatmaktır” dedi.ŞENLİKTE NELER NELER VAR
Etkinlikte, Gaziantep’te sanat yolculuğu konulu sergi açıldı. Katılımcılara, hazırlanan mercimekli köfte ve bastık ikram edildi. Kent Estetiği Şube Müdürlüğünce Ekolojik film gösterimi sunuldu. Alleben Müzik Grubu’nun dinletisi, bando gösterisi, doğanın sesi korosu ve halk oyunları gösterisi büyük bir ilgiyle takip edildi.Ayrıca; Çömlek Atölyesi ve Sergi, Baskı Atölyesi, Seramik Atölyesi ve Sergi, Kitap Yaracı Yapımı, Üç Boyutlu Çiçek Boyama Çalışmaları, Eko-Kulüp Tiyatro Grubu Doğanın Sahnesi, Piyano Dinletileri, Piyano Ritim Çalışması, Eko-Kulüp Engelsiz Doğa Sergisi, Doğa Sanat Terapisi Projesi, Doğa Ressamlığı Çalışmaları, Eko-Kulüp Bilim Grubu Japon Bahçesi, Eko-Kulüp Doğada Ders Grubu ve Ekolojik Derslik gibi etkinlikler düzenlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Nisan 2018 15:58 ANTEP DİYE Bİ ŞEHİRMİ KALDI, SURİYE DESEYDİNİZ DAHA DOĞRU OLURDU

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KİMDİR ?
Fatma Şahin
FATMA ŞAHİN KİMDİR?

Fatma Şahin, 20 Haziran 1966'da Gaziantep'te doğdu. Babasının adı Mustafa, annesinin adı Perihan'dır. Kimya Mühendisi; İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. SANKO Holding'de İşletme M&uu

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