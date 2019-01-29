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Gaziantep Büyükşehir yüksek fiyatlara karşı mücadeleye hız verdi

Gaziantep Büyükşehir yüksek fiyatlara karşı mücadeleye hız verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yüksek fiyatları tespit etmek amacıyla ortak yürütülen denetimler sıkılaştırıldı. Denetimlerde, çocuk bezi ve içeceklerde fiyatların aşırı oranda arttığı gözlendi. Ürünleri aşırı fiyatlarla piyasaya süren firmalara yönelik cezalar ise Ticaret Bakanlığınca kesilecek.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 15:01 - Güncelleme: 29-01-2019 15:01

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Gaziantep Adayları Tanıtım Toplantısı'ndaki, "Belediyeler fiyatları artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunu yapacağız. Bunun adı ticaret değildir. Bunun adı fırsatçılıktır. Tefeciliktir. Hatta ve hatta ülkeye ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor. Geç bu işi… Pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne halde" sözleri üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi (GATEM)’ndeki toptancıları denetledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleri, kent genelinde perakendecilere ürün satan toptancılar üzerindeki denetim mekanizmasını hızlandırdı.

YILDIRIM: CEZAYI BAKANLIK KESİYOR
Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, daha önce İl Ticaret Müdürlüğü’yle birlikte denetimler yaptıklarını belirterek, “Her gün değişen fiyatlar var. Son günlerde içeceklerde hızlı yükselmeler oldu. Genelde üretici firmalarla ilgili problemler olduğunu fark ettik. Toptancılarda ve marketlerde kısmi hatalar ve haksız kazançlar olsa dahi genel olarak yüksek fiyatların üretici firmalardan kaynaklı olduğunu fark ettik."

"Şu anda devamlı fiyatlarda gözlemlenen dalgalanmalardan dolayı denetimlerimizi tekrar başlattık. Hem marketlerde, hem toptancılarda, hem de fırınlarda gramaj konusunda birçok alanda özellikle cumhurbaşkanımızın, zabıtalara da iş düştüğüne yönelik beyanı üzerine bizler bunu talimat olarak algıladık. Talimat üzerine tüm gücümüzü bu işe vermeye başladık, daha hızlı gideceğiz."

"İl Ticaret Müdürlüğünün faturaları inceleme yetkisini kullanarak denetmenlerimizle beraber, zabıta daire başkanlığımız denetimlerini yapacaktır. Tüm işletmelerimizi, gıda ve temizlik konusunda denetledik, bununla ilgili tespitleri yaptık, etiket yönetmenliği konusunda cezai işlemleri uyguladığımız halde haksız kazanca sebebiyet veren fiyat artışlarını İl Ticaret Müdürlüğü aracılığıyla bakanlığımıza iletiyoruz, cezai işlemler bakanlık tarafından yapılıyor. Birçok işletmelere cezai işlemler yapıldı. İkinci denetimlerde tekrar tespitler yapılarak etikette yaşanacak sıkıntı karşısında gerekli işlemler yürütülecek” dedi.

Denetim yapılan firma sahibi Ramazan Yıldız da bazı ürünlerdeki yüksek fiyatların üretici firmalardan kaynaklandığını bildirerek, firma olarak kar marjının yüzde 3 ile 5 arasında değiştiğini söyledi. 

Yıldız, özellikle çocuk bezi ve içeceklerde fiyatların aşırı oranda yükseldiğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından pide fırınlarında ekmek gramajı ve fırınlardaki hijyen durumu denetlendi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 29 Ocak 2019 16:12 temel gıdalar ve temizlik malzemelerinde hemen hemen hergün etiket değişiyor fiyat yükseliyor hemde başkentte yapılıyor bu

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