Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 2018'in ilk müjdesi

Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın Gaziantep'e akacağını aktaran Başkan Şahin, proje temelinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından 6 Nisan 2017'de atıldığını hatırlattı. Şahin, Düzbağ İçme Suyu Projesi’yle kentin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirerek, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, yüzde 40 seviyesine gelindiğini söyledi. Başkan Fatma Şahin, 500 kişilik ekibin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını anlatarak, bugüne kadar eski boruların yerine 52 bin metre uzunluğunda 2,60 metre çapında çelik borular döşendiğini, toplam uzunluğun 3 bin 520 metre olacak çift taraflı kazılan Düzbağ Tüneli'nde ise bin 925 metre ilerleme sağlandığını söyledi.



