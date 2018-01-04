Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 2018'in ilk müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 2018'in ilk müjdesi

GAZİANTEP YÜZDE 15 İNDİRİMLİ SU TÜKETECEK; Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımlarından olan 1 milyar TL’lik bütçeli “Düzbağ İçme Suyu Projesi”, kısa zamanda meyvesini verdi. Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla Kartalkaya Barajı'ndan gelen eski borular, 2,60 metre çapındaki çelik borularla değiştirildi, kayıp kaçak oranında ciddi düşüşler sağlanınca Büyükşehir, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitme kararı aldı, indirim şubat ayında su faturalarına yansıtılacak. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şimdi indirim zamanı" diyerek, 2018'in  ilk müjdesini verdi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 2018'in ilk müjdesi

ŞAHİN, BASIN İLE BİR ARAYA GELDİ; Ulusal ve yerel medya temsilcileriyle buluşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, düzenlediği basın toplantısında, büyük bir gururla Düzbağ İçme Suyu Projesi’ni ve kazanımlarını anlattı. Su tarifesinde yüzde 15 oranında indirime gitme kararı aldıklarını açıklayan Şahin, 2018’in ilk müjdesini verdi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 2018'in ilk müjdesi

Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ortaklığında yürütülen projeyle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Düzbağ beldesinden doğan, Fırat Nehri'nin bir kolu olan Göksu Çayı'nın Gaziantep'e akacağını aktaran Başkan Şahin, proje temelinin Başbakan Binali Yıldırım tarafından 6 Nisan 2017'de atıldığını hatırlattı. Şahin, Düzbağ İçme Suyu Projesi’yle kentin 2050 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirerek, proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, yüzde 40 seviyesine gelindiğini söyledi. Başkan Fatma Şahin, 500 kişilik ekibin gece gündüz demeden aralıksız çalıştığını anlatarak, bugüne kadar eski boruların yerine 52 bin metre uzunluğunda 2,60 metre çapında çelik borular döşendiğini, toplam uzunluğun 3 bin 520 metre olacak çift taraflı kazılan Düzbağ Tüneli'nde ise bin 925 metre ilerleme sağlandığını söyledi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den 2018'in ilk müjdesi

Şehrin içme suyunun, Kahramanmaraş’ın yer altı ve yer üstü kaynaklarından karşılandığını anımsatan Şahin, “Gaziantep, içmesuyu ihtiyacının yüzde 74’ünü Kartalkaya Barajı’ndan, yüzde 21’ini Mizmilli Kuyuları’ndan ve yüzde 5’ini ise şehir merkezi kuyularından temin etti. Proje, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen Çayı Projesi’nden sonra Türkiye'nin ikinci en büyük projesi olacak. Düzbağ Projesi kapsamında, 2,6 metre çaplı çelik borulardan oluşan isale hattı inşa edilecek” diye konuştu.

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