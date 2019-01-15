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Gaziantep Belediyesi suda bir yılda yüzde 27 indirime gitti

Gaziantep Belediyesi suda bir yılda yüzde 27 indirime gitti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 12 oranında indirime gitme kararı aldı. Büyükşehir, daha önce 2018 Ocak ayında yüzde 15 oranında düşürdüğü su tarifesini güncelleyerek, bir yılda toplamda yüzde 27 oranında suda indirime gitmiş oldu.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 13:00 - Güncelleme: 15-01-2019 13:00

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin içme suyu alanındaki ikinci en büyük yatırımı olan Düzbağ Projesi'nin 43 gün içinde tamamlanacağını aktararak, Kahramanmaraş'tan doğan Göksu Çayı'nın suyunu Gaziantep'e ulaştıracaklarını anlattı.

ŞAHİN: HER DÖNEMİN AKILLARDA KALAN BÜYÜK İŞLERİ VARDIR
Yapılan işin ne kadar büyük bir iş olduğunun farkına varılmasını isteyen Şahin, “Bu meclis çok büyük bir işe imza attı, bu tam 1 milyar TL’lik bir yatırım. Bir belediye yatırımının nasıl bir devlet yatırımına dönüştürüldüğüne tanıklık ettik. GASKİ’nin bu projesi sayesinde yılda 125 milyonluk elektrik masrafı şehrin cebinde kalacak."

"Bu tasarruf zamanla vatandaşa yansıyacak. Aslında bu, meclisin başarısı, meclisin becerisidir. Proje ve kaynak üretme kapasitesi olan GASKİ’nin sayesinde hükümetin yatırım programında olmamasına rağmen büyük uğraşlar ve çabaların ardından Melen’den sonra en büyük su yatırımı olan Düzbağ İçmesuyu Projesi’ni, iki yılda tamamlama noktasına getirdik."

"Bir yılda suda yüzde 27 indirim yapan başka bir şehir yok. Bu iş, yetişmiş beşeri sermaye istiyor. GASKİ’nin bütün teknik ekibine teşekkür ediyorum. En önemlisi bu kaynağa bütçe üretmektir. Bütçe üretme noktasında cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve ilgili bakanlıklara çok teşekkür ediyorum. Kayıp kaçak önlemeye yönelik çalışmalara, gerekli altyapı ve teknolojik yatırımlara devam edeceğiz. Her dönemin akıllarda kalan büyük işleri vardır. Düzbağ bu dönemde yapılan en önemli işlerden biridir. 15 artı 12 toplamda yüzde 27 indirim yapmış olduk, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bunu birlikte başardık” dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • EDE 15 Ocak 2019 13:44 K.Maraşta hep zam atık su taşıma bedeli vs. vs.diye şişirip sıralayıp gönderiyolar faturaları.

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