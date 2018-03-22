Gazetecileri görünce karnını içine çekip havlusuna sarıldı

ABD'li oyuncu Lea Michele, annesiyle birlikte Hawai tatiline çıktı. Siyah mayosuyla denize giren Michele, fotoğraflarının çekildiğini görünce önce karnını içine çekti, sonra da hemen havlusuna sarıldı. Annesi Edith Sarfati ile güneşin tadını çıkaran 31 yaşındaki oyuncu tek parça siyah mayosuyla nefesleri kesti. Glee'nin yıldızının bu halini görenler doğal güzelliğini hayran kaldılar.

Lea Michele, denizin keyfini çıkarırken siyah mayosu ve gözlükleriyle herkesi kendine hayran bırakmayı başardı. Ama yine de Lea Michele fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız oldu. Lea Michele geçen senenin ortalarından beri AYR'nin başkanı Zandy Recih ile seviyeli bir beraberlik yaşıyor.