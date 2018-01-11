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Gazeteci Ömer Turan'a metrobüste gözaltı

Gazeteci Ömer Turan'a metrobüste gözaltı

Gazeteci Ömer Turan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle açılan bir dava nedeniyle gözaltına alındı. Metrobüste gözaltına alınan Turan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 20:21 - Güncelleme: 11-01-2018 00:21

Gazeteci Ömer Turan, Ahmet Davutoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle önceki akşam gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan ve sabaha kadar nezarette kalan Turan, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Ömer Turan, Ahmet Davutoğlu'nun şikayeti üzerine önceki akşam saatlerinde metrobüste gözaltına alındı. Kelepçe takılan ve sabaha kadar nezarette bekletilen Turan, serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını twitter'dan şu sözlerle paylaştı:

“Ahmet Davutoğlu'na ‘Enver Altaylı’yı tanıyor musun?’ diye sordum. Bu sorudan dolayı Davutoğlu hakaret ve iftira davası açmış. Bu konuda daha önce karakolda ifade vermiştim. Soruşturma aşamasında olan bir dosya. ‘İfade vermedim’ diye yakalama kararı çıkarılmış. Benim haberim bile yok. Dün gece 20:30 civarlarında metrobüste gözaltına alındım. Karakola götürüldüm. Sabaha kadar nezarethanede kaldım. Ertesi gün kelepçe takılarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldüm. Dosya hakkında ancak orada bilgim oldu.”

Ömer Turan daha önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında yazdıkları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Avni 11 Ocak 2018 00:40 Hee ohal ohal. Çok zorunuza gitmiş bu hal.

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