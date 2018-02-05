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Gazeteci kendini MİT mensubu diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı...

Gazeteci kendini MİT mensubu diye tanıtıp dolandırıcılık yaptı...

Hayali ihracat suçlaması ile Kocaeli'de tutuklanan Keskin Holding’in sahibi Recep Ercan Keskin ile işbirliği yaptıkları tespit edilen bazı kişiler gözaltına alındı. En dikkat çeken isim ise kendini MİT mensubu olarak tanıtan gazeteci Erdal Şimşek oldu...

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 13:19 - Güncelleme: 05-02-2018 13:19

KESKİN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ercan Keskin’in tutuklandığı Kocaeli merkezli soruşturmanın yankıları sürerken, geçen cuma sabahı başka isimlere yönelik de göz altı işleminin yapıldığı anlaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube ekiplerinin yürütülen soruşturma sonrası göz altına alınan isimler arasında işadamı Bereket Öner ve gazeteci Erdal Şimşek olduğu öğrenildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK: Şüphelilerden bazıları, İstanbul’un yanı sıra, Konya, Çorum, Mersin, Antalya’da çok sayıda iş insanını dolandırmakla suçlanıyor. Hakkında, dolandırıcılık, yağma, darp, tehdit, evrakta sahtecilik suçlaması ile çok sayıda soruşturma yürütülen Bereket Öner (34), emniyet ifadesinde Recep Ercan Keskin ve Erdal Şimşek ile bir araya gelerek B. K. isimli iş insanı hakkında savcılığa verdikleri dilekçenin nasıl hazırlandığını anlattı.

SAHTE MİT’Çİ ROLÜ: Öner; Keskin ile birlikte buluştuğu Şimşek’in kendisini MİT mensubu olarak tanıttığını ancak, gerçekte durumun öyle olmadığını bir kaç gün sonra anladığını anlattı. Öner, iş insanı B.K. hakkında savcılığa verilen dilekçenin Keskin’in ofisinde hazırlandığını anlattı. Öner, Keskin’in, söz konusu dilekçeyi savcılığa vermesi halinde yüklü miktarda para alacağı vaadinde bulunduğunu öne sürdü.

AMAÇLARI PARA KOPARMAKTI: B.K. hakkında verdikleri dilekçede yer alan ifadelerin yalan olduğunu söyleyen Öner “B.K.’yı zor duruma sokup para koparmak için böyle bir iş içerisinde yer aldılar” dedi. Erdal Şimşek ise, Öner’in verdiği ifadeye benzer bilgiler verdi.

‘ZATEN BEN MAYFAYIM’: Bu arada, gözaltına alınan Bereket Öner hakkında, çeşitli illerde yürütülen çok sayıda soruşturmanın olduğu anlaşıldı. Antalya merkezli H. Holding’in sahibi Sait B., Çorumlu iş insanı Selim B., Mersinli iş insanı Cüneyt Ç., Konyalı iş insanı Seza P. ve Antalya’dan Ziyaettin A. da, Öner tarafından dolandırıldıkları gerekçesi ile savcılıklara başvuran isimler arasında.

SENİN EVİNİ BASARIM, ISSIZ YERE GÖTÜRÜRÜM...: Öner’in kendisini dolandırdığını zorla parasını aldığını öne süren Selim B. ifadesinde, Öner’in yönlendirmesi ile, Antalya’da bir kolejde beden eğitim öğretmeni E. İ. K.’nın hesabına 70 bin TL para gönderdiğini kaydetti. Öner hakkında Anamur Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ise Cüneyt Ç.’yi zorla alıkoyarak parasını aldığı ve “Senin evini basarım. Seni ıssız yere götürürüm. Zaten ben mafyayım. İki sözüm insanlara yeter” dediği iddianamede yer aldı.

20 YILLIK ŞİRKETİ BATIRDI: Bereket Öner'in dolandırdığı iddia edilen şirketlerden biri de 20 yıllık Batum Turizm. Şirketin ikinci kuşak temsilcisi Batum Sayar, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Bu kişi şirketimizi 2.6 milyon lira dolandırdı. Şirkin zor bir döneminde geldi ve çeklerimizi aldı bir daha da gelmedi. Bu nedenle 20 yıllık şirketimiz battı. Konu ile ilgili savcılığa bir dizi başvuruda bulunduk" dedi.

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