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Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası!

Gazeteci Hüsnü Mahalli, birden çok kez "cumhurbaşkanına alenen hakaret etmek" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırıldı, "kamu görevlilerine hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezası hükmünün açıklanması ise geri bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 15:30 - Güncelleme: 08-11-2018 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti sonrası açılan davada gazeteci Hüsni Mahalli'ye hapis cezası verildi.

Gazeteci Hüsnü Mahalli’nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Hüsnü Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı ise "Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ: Mahkeme, sanık Hüsnü Mahalli'ye "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret" suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme sanık Mahalli'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan ise 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ: Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli'nin "kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını" dikkate alarak 20 Ocak'ta tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, sanığın üzerine atılı fiilin basılmış eser yoluyla işlenmesini dikkate alarak dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 15:55 Hakaret olarak ne demiş ki? Yine Çokbilmiş Cumhurbaşkanının hoşuna gitmeyen bir gazeteciye karşı uydurma suçlamalardan biri galiba.

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