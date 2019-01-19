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Gazeteci Hrant Dink ölümün 12'inci yılında anıldı

Gazeteci Hrant Dink ölümün 12'inci yılında anıldı

Gazeteci Hrant Dink, ölümünün 12’nci yıl dönümünde Şişli'de Agos Gazetesi önünde düzenlenen törenle anıldı. 

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Eklenme Tarihi: 19-01-2019 17:20 - Güncelleme: 19-01-2019 17:20

Şişli'de bulunan Agos Gazetesi önünde toplanan binlerce vatandaş 12 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hrant Dink için bir araya geldi. “Hrant için Adalet için”, dövizleri taşıyan vatandaşlar sloganlar atarak Hrant Dink davasının sonuçlanarak sorumlularının cezalandırılmasını istedi.

Agos Gazetesi önünde düzenlenen anma töreni Rakel Dink'in eşi Hrant Dink'in vurulduğu yere karanfil bırakmasıyla başladı.

Düzenlenen anma törenine Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, çeşitli patilerden milletvekilleri, Yazar Ufuk Uras, Gazeteci Oral Çalışlar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören Yazar Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali'nin yapmış olduğu basın açıklamasıyla sona erdi.

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