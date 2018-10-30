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Gazeteci Bahadır Dağlar evinde ölü bulundu

Gazeteci Bahadır Dağlar evinde ölü bulundu

KUŞADASI ’nın yerel gazetecilerinden Bahadır Dağlar evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak içeri girince Kuşadalı gazetecinin cansız bedeniyle karşılaştı.

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 09:00 - Güncelleme: 30-10-2018 09:00

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Gazeteciler Derneği kurucularından ve yerel Son Haber gazetesi sahibi 55 yaşındaki Bahadır Dağlar’dan iki gündür haber alamayan ve park halindeki aracının camının da açık olduğunu gören komşuları gazetecinin oğluna haber verdi.

Babasının Kadınlar Denizi Mahallesi Seçkin Sitesi’nde yalnız yaşadığı evine gelen oğlu Enver Dağlar, kapıyı çalmasına rağmen ses gelmeyince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir ile kapıyı açarak içeri girince Kuşadalı gazetecinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatırken, Bahadır Dağlar’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bahadır Dağlar, otopsinin tamamlanmasının ardından Kuşadası Hanım Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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