Gazete manşetleri Sözcü - Hürriyet - Sabah 27 Aralık 2017

27 Aralık 2017 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 27 Aralık manşetine AB'nin yeni başkanı Bulgaristanlı Borisov'u manşete taşıdı ve "Komşuluğa sığar mı bu" yazdı. Sabah gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının FETÖ'den ceza almasını manşete taşıdı. Milliyet gazetesi de İstanbul Tuzla'da atılan ve gündeme oturan kimyasal atığı manşete taşıdı ve "Bile bile zehirlediler" yazdı. Habertürk de Tuzla'da yaşanan skandalı manşete taşıyarak "Cinayete teşebbüs" yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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27 Aralık 2017 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 27 Aralık manşetine AB'nin yeni başkanı Bulgaristanlı Borisov'u manşete taşıdı ve "Komşuluğa sığar mı bu" yazdı. Sabah gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının FETÖ'den ceza almasını manşete taşıdı. Milliyet gazetesi de İstanbul Tuzla'da atılan ve gündeme oturan kimyasal atığı manşete taşıdı ve "Bile bile zehirlediler" yazdı. Habertürk de Tuzla'da yaşanan skandalı manşete taşıyarak "Cinayete teşebbüs" yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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27 Aralık 2017 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 27 Aralık manşetine AB'nin yeni başkanı Bulgaristanlı Borisov'u manşete taşıdı ve "Komşuluğa sığar mı bu" yazdı. Sabah gazetesi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının FETÖ'den ceza almasını manşete taşıdı. Milliyet gazetesi de İstanbul Tuzla'da atılan ve gündeme oturan kimyasal atığı manşete taşıdı ve "Bile bile zehirlediler" yazdı. Habertürk de Tuzla'da yaşanan skandalı manşete taşıyarak "Cinayete teşebbüs" yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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