Gazete manşetleri Sözcü - Hürriyet - Habertürk 3 Ocak 2018

3 Ocak 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 3 Ocak manşetine son günlerin en çok konuşulan konusu olan İran'ı taşıdı. İran'da olanlara dikkat çeken Hürriyet, "Bumerang senaryosu" yazdı. Milliyet gazetesi de dünyanın konuştuğu İran'ı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de özel bir haberle çıkarak evden ve yurttan kaçan çocuklara hırsızlık yaptıran çetenin yine çocuklar tarafından çökertildiğini yazdı. Sabah gazetesine manşetine 15 temmuz'da köprüde direnenlere provokatör diyen darbeciye cevap veren hakimi manşete taşıdı. 2 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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3 Ocak 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 3 Ocak manşetine son günlerin en çok konuşulan konusu olan İran'ı taşıdı. İran'da olanlara dikkat çeken Hürriyet, "Bumerang senaryosu" yazdı. Milliyet gazetesi de dünyanın konuştuğu İran'ı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de özel bir haberle çıkarak evden ve yurttan kaçan çocuklara hırsızlık yaptıran çetenin yine çocuklar tarafından çökertildiğini yazdı. Sabah gazetesine manşetine 15 temmuz'da köprüde direnenlere provokatör diyen darbeciye cevap veren hakimi manşete taşıdı. 2 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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3 Ocak 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 3 Ocak manşetine son günlerin en çok konuşulan konusu olan İran'ı taşıdı. İran'da olanlara dikkat çeken Hürriyet, "Bumerang senaryosu" yazdı. Milliyet gazetesi de dünyanın konuştuğu İran'ı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de özel bir haberle çıkarak evden ve yurttan kaçan çocuklara hırsızlık yaptıran çetenin yine çocuklar tarafından çökertildiğini yazdı. Sabah gazetesine manşetine 15 temmuz'da köprüde direnenlere provokatör diyen darbeciye cevap veren hakimi manşete taşıdı. 2 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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