Gazete manşetleri Milliyet - Hürriyet - Sözcü 28 Aralık 2017

28 Aralık 2017 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 28 Aralık manşetine son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan KHK'yı manşete taşıdı ve "Gül'e KHK sitemi" yazdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili sözlerini manşete taşıdı ve Avrupa devletlerinin bu skandal karara sıcak bakmadığını yazdı. Milliyet gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşet yaparak son KHK ile ilgili sözlerini yazdı. Habertürk de diğer gazeteler gibi Erdoğan'ın KHK sözlerini manşet yaptı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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28 Aralık 2017 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 28 Aralık manşetine son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan KHK'yı manşete taşıdı ve "Gül'e KHK sitemi" yazdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili sözlerini manşete taşıdı ve Avrupa devletlerinin bu skandal karara sıcak bakmadığını yazdı. Milliyet gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşet yaparak son KHK ile ilgili sözlerini yazdı. Habertürk de diğer gazeteler gibi Erdoğan'ın KHK sözlerini manşet yaptı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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2 20

28 Aralık 2017 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 28 Aralık manşetine son dönemin en çok tartışılan konularından biri olan KHK'yı manşete taşıdı ve "Gül'e KHK sitemi" yazdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs ile ilgili sözlerini manşete taşıdı ve Avrupa devletlerinin bu skandal karara sıcak bakmadığını yazdı. Milliyet gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşet yaparak son KHK ile ilgili sözlerini yazdı. Habertürk de diğer gazeteler gibi Erdoğan'ın KHK sözlerini manşet yaptı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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