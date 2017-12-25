Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü - Sabah 25 Aralık 2017

25 Aralık 2017 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 25 Aralık manşetine özel haberle çıktı. İnrahim Kalın ile röportaj yapan Hürriyet, son günlerin en çok konuşulan konusu Kudüs'ü manşete taşıdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı ve "Katil sürüsü Afrika'dan da temizlenecek yazdı. Milliyet gazetesi de KHK ile çıkan taşerona kadroyu manşetine taşıdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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25 Aralık 2017 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 25 Aralık manşetine özel haberle çıktı. İnrahim Kalın ile röportaj yapan Hürriyet, son günlerin en çok konuşulan konusu Kudüs'ü manşete taşıdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı ve "Katil sürüsü Afrika'dan da temizlenecek yazdı. Milliyet gazetesi de KHK ile çıkan taşerona kadroyu manşetine taşıdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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25 Aralık 2017 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 25 Aralık manşetine özel haberle çıktı. İnrahim Kalın ile röportaj yapan Hürriyet, son günlerin en çok konuşulan konusu Kudüs'ü manşete taşıdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı ve "Katil sürüsü Afrika'dan da temizlenecek yazdı. Milliyet gazetesi de KHK ile çıkan taşerona kadroyu manşetine taşıdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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