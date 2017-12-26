Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü - Habertürk 26 Aralık 2017

26 Aralık 2017 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 26 Aralık manşetine son dönemin en çok konuşulan 696 sayılı KHK'yı manşete taşıdı ve "Sivile zırh tartışması" yazdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu'dan büyük destek olduğunu manşete taşıdı. Milliyet gazetesi de iki gündür gündemden düşmeyen 696 sayılı KHK'yı manşete. Detaylarıyla inceleyen Milliyet 121.madde tartışması yazdı. Habertürk de diğer gazeteler gibi KHK'yı manşete taşıyarak "Cezasızlık gerilimi" yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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26 Aralık 2017 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 26 Aralık manşetine son dönemin en çok konuşulan 696 sayılı KHK'yı manşete taşıdı ve "Sivile zırh tartışması" yazdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu'dan büyük destek olduğunu manşete taşıdı. Milliyet gazetesi de iki gündür gündemden düşmeyen 696 sayılı KHK'yı manşete. Detaylarıyla inceleyen Milliyet 121.madde tartışması yazdı. Habertürk de diğer gazeteler gibi KHK'yı manşete taşıyarak "Cezasızlık gerilimi" yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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26 Aralık 2017 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Hürriyet Gazetesi 26 Aralık manşetine son dönemin en çok konuşulan 696 sayılı KHK'yı manşete taşıdı ve "Sivile zırh tartışması" yazdı. Sabah gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu'dan büyük destek olduğunu manşete taşıdı. Milliyet gazetesi de iki gündür gündemden düşmeyen 696 sayılı KHK'yı manşete. Detaylarıyla inceleyen Milliyet 121.madde tartışması yazdı. Habertürk de diğer gazeteler gibi KHK'yı manşete taşıyarak "Cezasızlık gerilimi" yazdı. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle; Twitter

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