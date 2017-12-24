Gazete manşetleri Hürriyet - Sözcü - Fanatik 24 aralık 2017

Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 24 Aralık 2017 tarihli Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik gazetelerinin manşetlerini birlikte inceleyelim. Hürriyet Gazetesi bugün özel haberle çıktı Manşetinde down sendromlu İzzetcan Yaşar'ın bir gününe yer verdi. Sabah gazetesi ise Miko Peled'in İsral Filistin olayına dair açıklamlarına yer verdi. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle;

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Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 24 Aralık 2017 tarihli Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik gazetelerinin manşetlerini birlikte inceleyelim. Hürriyet Gazetesi bugün özel haberle çıktı Manşetinde down sendromlu İzzetcan Yaşar'ın bir gününe yer verdi. Sabah gazetesi ise Miko Peled'in İsral Filistin olayına dair açıklamlarına yer verdi. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle;

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2 21

Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Gazetelerin birinci sayfalarında neler var? 24 Aralık 2017 tarihli Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik gazetelerinin manşetlerini birlikte inceleyelim. Hürriyet Gazetesi bugün özel haberle çıktı Manşetinde down sendromlu İzzetcan Yaşar'ın bir gününe yer verdi. Sabah gazetesi ise Miko Peled'in İsral Filistin olayına dair açıklamlarına yer verdi. Karar, BirGün Gazeteleri ile birlikte Fanatik ve Cumhuriyet gazetelerinin bugünkü manşetleri de şöyle;

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