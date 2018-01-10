Gazete manşetleri Habertürk - Sözcü - Hürriyet 10 Ocak 2018

10 Ocak 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 10 Ocak manşetine özel bir haberle çıktı. Daha önce yurtlarda kalan ve şimdi koruyu aile olan kişileri manşete taşıyan Hürriyet "Türkiye'nin 42 güzel ailesi" yazdı. Milliyet gazetesi manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı konuşmayı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de sağlıkla ilgili çok dikkat çeken bir manşetle 10 Ocak'ta okuyucuların karşısına çıktı. Sabah gazetesi manşetine Milliyet gazetesi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşıdı. 10 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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10 Ocak 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 10 Ocak manşetine özel bir haberle çıktı. Daha önce yurtlarda kalan ve şimdi koruyu aile olan kişileri manşete taşıyan Hürriyet "Türkiye'nin 42 güzel ailesi" yazdı. Milliyet gazetesi manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı konuşmayı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de sağlıkla ilgili çok dikkat çeken bir manşetle 10 Ocak'ta okuyucuların karşısına çıktı. Sabah gazetesi manşetine Milliyet gazetesi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşıdı. 10 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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10 Ocak 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Hürriyet gazetesi 10 Ocak manşetine özel bir haberle çıktı. Daha önce yurtlarda kalan ve şimdi koruyu aile olan kişileri manşete taşıyan Hürriyet "Türkiye'nin 42 güzel ailesi" yazdı. Milliyet gazetesi manşetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı konuşmayı manşete taşıdı. Habertürk gazetesi de sağlıkla ilgili çok dikkat çeken bir manşetle 10 Ocak'ta okuyucuların karşısına çıktı. Sabah gazetesi manşetine Milliyet gazetesi gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı manşete taşıdı. 10 Ocak 2018 Karar, Fanatik, Fotomaç gazetelerinin de manşetleri şöyle; Twitter

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