Gazete manşetleri 9 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

9 Nisan 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, Doğu Guta'da Esad rejiminin siviller üzerinde kullandığı kimyasal silah sonucu yaşanan insalık dramı var. 9 Nisan 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 9 Nisan 2018 Pazartesi gazete manşetleri...