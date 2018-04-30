Gazete manşetleri 30 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

30 Nisan 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bedelli askerlik ile ilgili 'Gündemimizde bedelli yok.' sözleri ve Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Galatasaray-Beşiktaş derbisi var. 30 Nisan 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte gazete manşetleri...