Gazete manşetleri 28 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Habertürk

28 Mart 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu ve Tel Rıfat hakkında sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan var. 28 Mart 2018 Çarşamba Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 28 Mart 2018 Çarşamba gazete manşetleri...