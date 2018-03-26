Gazete manşetleri 26 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

26 Mart 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girdikten sonra çekilen Afrin şehir merkezinden fotoğraflar var. 26 Mart 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 26 Mart 2018 Pazartesi gazete manşetleri...