Gazete manşetleri 25 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Habertürk

25 Nisan 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, 24 Haziran erken seçimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP ve İYİ Parti koalisyonu hakkındaki yorumları var. 25 Nisan 2018 Çarşamba Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte gazete manşetleri...