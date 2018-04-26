Gazete manşetleri 25 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

26 Nisan 2018 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, 24 Haziran erken seçimi için Cumhurbaşkanı arayışı ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması için TFF'ni verdiği kararlar var. 26 Nisan 2018 Perşembe Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte gazete manşetleri...