Gazete manşetleri 22 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

22 Nisan 2018 Pazar gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışına para kaçıranlarla ilgili söylediği sözler yer alıyor. 22 Nisan 2018 Pazar Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 22 Nisan 2018 Pazar gazete manşetleri...