Gazete manşetleri 20 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

20 Nisan 2018 Cuma gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçim için CHP'nin arayış içerisinde olduğu aday var. Öte yandan dün akşam oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş maçında yaşanan olaylar, Şenol Güneş'in başının yarılması yine manşetlerde. 20 Nisan 2018 Cuma Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 20 Nisan 2018 Cuma gazete manşetleri...