Gazete manşetleri 20 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

20 Mart 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girdikten sonra ele geçirdiği YPG mühimmatları var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Spor Toto Süper Lig ve Everton'lı Cenk Tosun var. 20 Mart 2018 SalıMilliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 20 Mart 2018 Salıgazete manşetleri...