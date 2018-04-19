Gazete manşetleri 19 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Habertürk

19 Nisan 2018 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, MHP lideri DEvlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışının ardından dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak erken seçin var. Öte yandan Galatasaray Kadın Basketbol takımı Eurocup'ta üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. 19 Nisan 2018 Perşembe Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 19 Nisan 2018 Perşembe gazete manşetleri...