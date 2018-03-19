Gazete manşetleri 19 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

19 Mart 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girişi var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Beşiktaş - Başakşehir mücadelesi var. 19 Mart 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 19 Mart 2018 Pazartesi gazete manşetleri...