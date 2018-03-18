Gazete manşetleri 18 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

18 Mart 2018 Pazar gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetleri hayli yoğun. İran'da düşen Türk jetinde vefat eden 11 kişinin cenazeleri var. O anlar yürekleri dağladı. Öte yandan Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda, Özel Kuvvetler'in Afrin'e girişi var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise dün akşam oynanan ve 0-0 biten Galatasaray - Fenerbahçe derbisi var. 18 Mart 2018 Pazar Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 18 Mart 2018 Pazar gazete manşetleri...