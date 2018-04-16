Gazete manşetleri 16 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

16 Nisan 2018 Pazartesi gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle, Suriye'ye düzenledikleri kısa hava operasyonun etkileri var. 16 Nisan 2018 Pazartesi Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 16 Nisan 2018 Pazartesi gazete manşetleri...