Gazete manşetleri 16 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

Gazete manşetleri 16 Mart 2018 Cuma günü gazete manşetlerinde bugün neler var? Hürriyet, Milliyet, Yeni Şafak, Sözcü, Fanatik, Posta ve Cumhuriyet manşetlerinde ne var? 16 Mart 2018 Cuma günü gazete manşetlerini haberimizde okuyabilirsiniz.

Gazete manşetleri 16 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

16 Mart 2018 Cuma gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetleri hayli yoğun. İran'da düşen Türk jetinde vefat eden 11 kişinin cenazeleri var. O anlar yürekleri dağladı. Öte yandan Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda sona doğru yaklaşılıyor. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise 17 Mart akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi var. 16 Mart 2018 Cuma Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 16 Mart 2018 Cuma gazete manşetleri...

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Gazete manşetleri 16 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

16 Mart 2018 Cuma gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetleri hayli yoğun. İran'da düşen Türk jetinde vefat eden 11 kişinin cenazeleri var. O anlar yürekleri dağladı. Öte yandan Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda sona doğru yaklaşılıyor. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise 17 Mart akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi var. 16 Mart 2018 Cuma Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 16 Mart 2018 Cuma gazete manşetleri...

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Gazete manşetleri 16 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

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Gazete manşetleri 16 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Fanatik

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