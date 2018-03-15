Gazete manşetleri 15 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

15 Mart 2018 Perşembe gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetleri hayli yoğun. İran'da düşen Türk jetinde vefat edetn 11 kişinin cenazeleri Türkiye'ye getirildi. O anlar yürekleri dağladı. Öte yandan dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in ölümünün yankıları sürüyor. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le Vodafone Park'ta oynadığı rövanş maçı var. 15 Mart 2018 Perşembe Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 15 Mart 2018 Perşembe gazete manşetleri...