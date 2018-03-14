Gazete manşetleri 13 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

14 Mart 2018 Çarşamba gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde ABD'Nin Dışişleri Bakanlığı'ndan Tillerson'ın alınıp yerine CIA eski başkanı Pompeo'nun getirilmesinin yankıları var var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. 14 Mart 2018 Çarşamba Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 14 Mart 2018 Çarşamba gazete manşetleri...