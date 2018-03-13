Gazete manşetleri 13 Mart 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

13 Mart 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran'ın kızı Mina ve 11 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası var. Spor gazetelerinin manşetlerinde ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. 13 Mart 2018 Salı Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 13 Mart 2018 Salı gazete manşetleri...