Gazete manşetleri 10 Nisan 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

10 Nisan 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı süper teşvik paketi var. 10 Nisan 2018 Salı Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte 10 Nisan 2018 Salı gazete manşetleri...