Gazete manşetleri 1 Mayıs 2018 Hürriyet - Sözcü - Posta

1 Mayıs 2018 Salı gününün gazete manşetleri çıktı. “Bugünkü gazete manşetlerinde neler var? Gazeteler Türkiye ve dünya gündemine ilişkin bugün hangi manşetleri attı? Bugünkü Hürriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Sabah ve Habertürk gazetesi manşetlerinde neler var sizler için derledik. Bugün gazete manşetlerinde, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı ve emekliye iki bayram ikramiyesi müjdesi veren 24 milyarlık paket var. 1 Mayıs 2018 Salı Milliyet, Hürriyet, Habertürk, Vatan, Türkiye, Takvim, Star, Sözcü, Sabah, Posta, Dünya, Cumhuriyet, Aydınlık, Akşam, Yeni Akit, Yenibirlik, Yeni Şafak, AMK, Fotomaç, Fanatik manşetleri galerinin devamında sizi bekliyor. İşte gazete manşetleri...