Gaz sancısı için alternatif çözümler

Salatalık hem çok faydalı bir besin ve hem de çok lezzetli bir besindir. Salatalık aynı zamanda gaz problemine de iyi gelmektedir. Yine de salatalığın besin değeri düşüktür. Ancak salatalık da tıpkı ananas gibi doğal bir idrar söktürücü olarak görülmektedir. Vücut içerisinde bol miktarda su bulunması sebebiyle vücuttaki idrar seviyesini arttırmakta ve bu yolla da vücuttaki toksinlerin kolayca atılabilmesine yardımcı olmaktadır. Salatalık kükürt bakımından da zengin bir besindir. Bu sayede salatalık ürik asitin böbrekler üzerinden atılmasında da etkili olan bir yiyecektir. Aynı zamanda kalorisi az miktarda olan salatalık diyetlerde muhakkak tüketilen bir gıdadır. Eğer siz de gaz problemi yaşıyorsanız vücudunuza iyi gelmesi için yeterli olarak ve kesinlikle aşırıya kaçmadan salatalık tüketebilirsiniz. Ancak salatalığın aşırı tüketiminde aksi olarak yeniden gaz problemi de ortaya çıkabilir. Bu konuda da dikkatli olmak gerekir. Yani salatalığın da vücuda aşırı alımından ve fazla yenilmesinden kaçınmak gerekir.



