Gaz pedalı takılı kalan halk otobüsü 9 araca böyle çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerince Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Uçaksavar Kavşağından toplama merkezine doğru gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 AG 968 plakalı otobüs, gaz pedalı takılı kalınca yol kenarında park halindeki 9 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri elektrik panosu ile trafik işaret direğini yerinden sökerek iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yapılan incelemenin ardından kaza yapan otobüs ile araçlar olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Kazanın olduğu esnada aracının içerisinde oturduğunu söyleyen Abdullah Demir, tek tesellilerinin kazada can kaybının olmaması olduğunu söyledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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