Gayrimenkul zengini kadına ölüm tuzağı

İstanbul’da oturan ve çok sayıda gayrimenkul sahibi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

Vatan'da yer alan habere göre, yakınları Oruçoğlu’ndan haber alamayınca Müge Anlı’nın programına başvurdu. Sır olayı araştıran Anlı, Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Y. ile görüştüğünü tespit etti. İddiaya göre Yüksel Y. eski eşiyle bir minibüste görüldü.

CESEDİ BAGAJDAN ÇIKTI

Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından çıkan kadın cesedinde yapılan DNA testi sonucu, cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu belirlendi.

DİKKATLER ESKİ EŞİ ÜZERİNDE

Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini tespit etti. Bir görgü tanığı bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Y.’nin üzerine çevirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yüksel Y.’nin Oruçoğlu ile bir minibüste görülmesi, polisin araştırmalarına bu yöne kaydırdı. Anlı’nın programına bağlanan Yüksel Y. ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını söyledi.

İKİNCİ VE AYRILDIĞI SEVGİLİSİYLE ANLAŞAMADI

Bu arada Nazmiye Oruçoğlu’nun ayrıldığı ikinci eşi ve daha sonra birlikte olduğu sevgilisiyle de parasal anlaşmazlıklar yaşadığı öğrenildi.