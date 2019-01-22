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Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

Gayrimenkul borsası, Varlık Fonu yöneticilerine anlatıldı

Türkiye Varlık Fonu yöneticilerine, MÜSİAD tarafından kurulan Gayrimenkul Kıymetler Borsası AŞ hakkında bilgi verilerek, borsanın hedefleri hakkında sunum yapıld

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 03:24 - Güncelleme: 22-01-2019 03:24

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, dernek tarafından Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması gibi amaçlarla kurulan GABORAS'ın tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Dernek yöneticileri bu kapsamda Türkiye Varlık Fonu yetkilileri ile bir araya geldi. Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Genel Müdürü Zafer Sönmez ile bazı fon yetkililerinin katıldığı toplantıda, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Köse, SENYAP Genel Müdürü Ahmet Buğa, GABORAS Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Köse ve GABORAS Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun hazır bulundu.

Toplantıda Sönmez ve beraberindeki yetkililere, GABORAS'A ilişkin kapsamlı sunum yapılarak, teknolojik ve altyapı olarak gelinen son durum hakkında bilgi verildi. Ayrıca GABORAS ile hedeflenen amaçlardan bahsedildi.

Görüşmede, GABORAS'ın ortaya çıkaracağı iş planları, dijital işlemler, gayrimenkul borsa ürün ve endeksleri, düzenlemeler, teknik çalışmalar, kurumsal iş birlikleri öne çıktı.

Toplantıda, MÜSİAD ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığında kurulan GABORAS'ın, uluslararası MÜSİAD ağı sayesinde, yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekme noktasında başat rol üstleneceğinden bahsedildi.

GABORAS'ın borsalaşmaya evrilmesinde devletin desteğinin önemine değinilen toplantıda, Türkiye merkezli gayrimenkul borsasına bu gözle bakılması gerektiği vurgulandı.

GABORAS, dünya gayrimenkul piyasasına yeni bir model sunacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sönmez, Türkiye'nin, yeni bir felsefe, ekonomik sistem ve gayrimenkul piyasası üretebilecek potansiyele, tarihsel yeteneğe ve sorumluluğa sahip olduğunu bildirdi.

Varlık Fonu'nun asıl hedeflerinden birisinin, "Türkiye'de dünyaya örnek olacak bir finans sistemi kurmak ve onu yönetmek" olduğunu aktaran Sönmez, yerli ve milli teknolojinin ürettiği GABORAS'ın, dünya gayrimenkul piyasasına yeni bir model sunacağını anlattı.

Sönmez, GABORAS'ı heyecan verici, ayakları yere basan bir proje olarak gördüğünü kaydederek, "Bu sistem, alternatif sermaye piyasalarını ve araçlarını geliştiren, borsa ile taşınmaz varlıkları, pay ve türevlerini birleştiren bir yapıdır." değerlendirmesinde bulundu.

GABORAS Genel Müdürü Altun da, yerli ve milli yüksek teknoloji altyapılarıyla artık Türkiye'nin kendi varlıklarını anlık olarak izleyebildiğini, ölçebildiğini ve görüntüleyebildiğini bildirdi.

Gayrimenkul sektöründeki dağınıklığın ve değer karmaşasının aşılmasının yanı sıra sektörün endeksleşme halinde ortaya 4 trilyon liralık menkul değer piyasasının çıkabileceğini aktaran Altun, bu piyasanın Türkiye ekonomisini bir üst noktaya taşıyabileceğine değindi.

Altun, Türkiye azametindeki bir ülkenin hiçbir sorununun analog yöntemlerle çözülemeyeceğini, dijital olmayan hiçbir sistemin bugünün dünyasında sürdürülebilir olamayacağını aktardı.

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Kaynak : AA

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