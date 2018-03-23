Gaybubet evine FETÖ baskını! Subay, hakim, mahrem 'Abi'ler ve...

TÜRKİYE genelinde yapılan bugünkü FETÖ operasyonlarında çok önemli gözaltılar oldu. Bunlardan bir kısmı görevde olan subaylardı. Gaybubet evlerini de basan polis firari FETÖ'cüleri ele geçirdi. İşte günün en önemli FETÖ operasyonları;

TÜRKİYE genelinde bugün büyük FETÖ operasyonları vardı. Bunlardan biri de Mersin merkezli 9 ilde oldu. Hedefte FETÖ imamları ile görüşen subay ve astsubaylar vardı. FETÖ örgütünün sözde mahrem imamlarının ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları tespit edildi. Başlatılan soruşturmada örgüt faaliyetlerine katıldığı belirlenen iki subay ve 11 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mersin, Ankara, Batman, İstanbul, Malatya, Kayseri, İzmir, Hatay ve Amasya'da yapılan operasyonlarda, 11'i görevde, ikisi daha önce meslekten ihraç edilen 13 zanlı gözaltına alındı. Twitter

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AFYONKARAHİSAR'DA ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ : Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.

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FİRARİLER GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI : Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilerin örgüte bağlı "gaybubet evi" olarak adlandırılan evlerde saklandığını belirledi. Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, mahkeme kararı gereğince haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş, M.Ş, S.Y, A.Ş, R.Ç ve A.Ö.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adreslerinde bulunamayan 2 firari zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Twitter

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