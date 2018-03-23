Gaybubet evine FETÖ baskını! Subay, hakim, mahrem 'Abi'ler ve...

TÜRKİYE genelinde yapılan bugünkü FETÖ operasyonlarında çok önemli gözaltılar oldu. Bunlardan bir kısmı görevde olan subaylardı. Gaybubet evlerini de basan polis firari FETÖ'cüleri ele geçirdi. İşte günün en önemli FETÖ operasyonları;

Gaybubet evine FETÖ baskını! Subay, hakim, mahrem 'Abi'ler ve...

TÜRKİYE genelinde bugün büyük FETÖ operasyonları vardı. Bunlardan biri de Mersin merkezli 9 ilde oldu. Hedefte FETÖ imamları ile görüşen subay ve astsubaylar vardı. FETÖ örgütünün sözde mahrem imamlarının ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları tespit edildi. Başlatılan soruşturmada örgüt faaliyetlerine katıldığı belirlenen iki subay ve 11 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mersin, Ankara, Batman, İstanbul, Malatya, Kayseri, İzmir, Hatay ve Amasya'da yapılan operasyonlarda, 11'i görevde, ikisi daha önce meslekten ihraç edilen 13 zanlı gözaltına alındı.

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Gaybubet evine FETÖ baskını! Subay, hakim, mahrem 'Abi'ler ve...

AFYONKARAHİSAR'DA ASKERİ OKUL ÖĞRENCİLERİ : Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle iltisaklı oldukları belirlenen, daha önce ihraç edilmiş asker ve askeri okul öğrencisi 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar merkezli 17 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adliyeye sevk edildi.

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Gaybubet evine FETÖ baskını! Subay, hakim, mahrem 'Abi'ler ve...

FİRARİLER GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI : Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında firari durumda bulunan şüphelilerin örgüte bağlı "gaybubet evi" olarak adlandırılan evlerde saklandığını belirledi. Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, mahkeme kararı gereğince haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş, M.Ş, S.Y, A.Ş, R.Ç ve A.Ö.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 2 firari zanlının yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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Gaybubet evine FETÖ baskını! Subay, hakim, mahrem 'Abi'ler ve...

ANKARA'DA MAHREM 'ABİ'LER OPERASYONU : Haklarında yakalama kararı verilen 38 kişiden 24'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara, Ardahan, Kırşehir, Niğde, Trabzon ve Bursa'da sabah erken saatlerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin kimlikleri, emniyet teşkilatındaki FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan örgüt üyelerinin ifadeleriyle elde edilen deliller doğrultusunda belirlendi. Söz konusu kişilerin, "mahrem imamların" tutuklanmasının ardından örgütçe kurumlarda "abi" olarak görevlendirildiği ve KHK ile daha önceden görevlerinden atılan eski emniyet mensupları olduğu öğrenildi. Operasyonda her "abi" ve ona bağlı şüphelilerden oluşan hücre yapılanması da tek tek çökertildi. Diğer illerden alınan şüphelilerin de Ankara'ya gönderileceği belirtilirken gözaltıların sürdüğü bildirildi.

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