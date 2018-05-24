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Gavurdağ Salatası nasıl yapılır?

Gavurdağ Salatası nasıl yapılır?

Sofralarınızın tamamlayıcısı, ceviz ve nar ekşisinin tadına tat kattığı, gavurdağı salatası tarifi yedikçe insanın iştahını açıyor. Cevapla.tv uzmanı Gazelle Resort & Spa Mutfak Şefi Ümit Yavuz anlattı.

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 17:37 - Güncelleme: 24-05-2018 15:00

Gaziantep mutfağının meşhur tariflerinden gavurdağı salatası nasıl yapılır? İşte muhteşem gavurdağı salatası tarifi ile karşınızdayız.

Gavurdağ Salatası Malzemeler; 4 adet büyük boy domates,1 adet büyük boy kuru soğan, 4 adet orta boy yeşil sivri biber, 2 adet orta boy salatalık, 100 gram ceviz içi,1/2 demet maydanoz, 6 yemek kaşığı zeytinyağı, 4 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı sumak, 1/4 çay kaşığı tuz

Püf Noktası: Olgun ve sulu domatesler kullanmanız, doğranacak olan tüm malzemeleri oldukça küçük doğramanız salatanın lezzetini arttıracaktır.Domates ve salatalıkları arzuya göre kabuklarını soymadan da kullanabilir, küçük küçük doğranmış taze soğan katabilir, salatanın sosuna arzuya göre limon suyu ilave edebilirsiniz.Salatanın olmazsa olmazlarından biri olan ceviz içini, servisin hemen öncesinde eklemeniz salatanın tadını olumlu yönde etkileyecektir.

Gavurdağ Salatası Hazırlanışı; Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küçük parçalar halinde doğrayın. Bol suda yıkadığınız salatalıkları tercihen kabuklarını soymadan tavla zarı büyüklüğünde kesin.
Kuru soğanı domatesler ve diğer malzemelerle uyumlu olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkardığınız sivri biberleri küçük küpler halinde kesin.
Salatanın olmazsa olmazı tüm malzemenin olabildiğince küçük doğranmış olması. Maydanozu incecik kıydıktan sonra tüm malzemeyi derin bir salata kasesinde harmanlayın.
Salatanın sosu için; zeytinyağı, sumak, nar ekşisi ve tuzu küçük bir kapta karıştırdıktan sonra salata kasesine aktarın.
Sosu ile buluşturduğunuz salatayı derin bir servis tabağına alın. Üzerini küçük parçalar halinde kırdığınız ceviz içi ile süsledikten sonra sulanmaması için bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Mayıs 2018 17:43 Mersin alimi ne zaman olcak

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