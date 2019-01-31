Garsonlara tam 10 bin dolar bahşiş verdi! Bu adam para dağıtıyor

Dünyanın en fazla kazanan rapçilerinden biri olan Drake, geçtiğimiz günlerde gittiği bir restoranda çalışan tüm garsonlara 10 bin dolar bahşiş vermesiyle gündeme oturdu.

Garsonlara tam 10 bin dolar bahşiş verdi! Bu adam para dağıtıyor

Çıkardığı her şarkısıyla dünya listelerinde uzun süre kalmayı başaran 32 yaşındaki Kanadalı rapçi Drake, geçtiğimiz gün Los Angeles’ta bir fast food restoranında görüntülendi. Çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Drake, siparişini aldıktan sonra tüm garsonlara 10 bin dolar bahşiş verdi.

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Garsonlara tam 10 bin dolar bahşiş verdi! Bu adam para dağıtıyor

Drake'in bahşiş olayı tüm dünyada gündeme otururken, hayranlarının kendisine olan sevgisi bir kat daha arttı. Ayrıca ünlü rapçiye "Sen harika bir insansın umarım bir gün Tanrı seni karşıma çıkarır" gibi yorumlar da yapıldı.

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Garsonlara tam 10 bin dolar bahşiş verdi! Bu adam para dağıtıyor

Drake, geçtiğimiz yıl yayınlanan ve sosyal medya mecralarında dünya üzerinde bir milyardan fazla dinlenen 'God's Plan' şarkısının klibinde, ihtiyaç sahibi insanlara para dağıtmıştı. Ayrıca cömertliğiyle tanınan Drake, geçmişte kendisi gibi dünyaca ünlü kişilerle yaşadığı aşklarla da bilinen bir isim. İşte Drake'in bir dönem elinden geçmiş ünlü kişiler...

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Garsonlara tam 10 bin dolar bahşiş verdi! Bu adam para dağıtıyor

RIHANNA: Geçtiğimiz yılların en beğenilen çifti olan Drake ve Rihanna, bu birlikteliğe fazla dayanamamış şiddet olaylarının da gündeme gelmesiyle kısa sürede ayrılmışlardı.

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